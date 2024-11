Wyjmij z pralki, zanim ją włączysz. Potem sobie podziękujesz

Według artykułu zamieszczonego na "Daily Star" istnieje kilka kluczowych błędów popełnianych podczas prania. Na pierwszym miejscu pojawia się nadmierne napełnianie pralki, co może prowadzić do konieczności uruchamiania dodatkowych cykli, tym samym zwiększając zużycie prądu. Niki English, ekspertka z AJG Fashion Consulting, zaznacza, że przeładowana pralka działa mniej efektywnie, co w efekcie skutkuje marnowaniem zasobów.