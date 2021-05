Wykładowca Ari Nagel doczekał się 78 potomków. 13 kobiet jest z nim w ciąży i czeka na rozwiązanie

"Cieszę się, że jestem ojcem takiej gromadki"

Ari Nagel udzielił ostatnio kilku wywiadów. W programie "The Dr.Oz Show" powiedział, że zgłasza się do niego coraz więcej kobiet, a on nie jest w stanie im odmówić. Dodał, że za swoje usługi nie pobiera żadnych opłat. - Czuję ogromną radość z bycia ojcem dla tak wielu dzieci. Niektóre z nich widuję codziennie, innych nigdy nie spotkałem. To zależy od rodziny - powiedział podczas rozmowy z dziennikarzami.