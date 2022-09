Wykonaj "test kartki". Tak zaoszczędzisz na ogrzewaniu

Szybka strata ciepła. To tędy najczęściej ucieka

Nieszczelne okna mogą powodować straty ciepła emitowanego przez grzejniki nawet do 30 proc. Bardzo często długo nie zdajemy sobie sprawy z tego, że nasze okna nie wykazują się dobrą szczelnością, przez co nastawiamy grzejniki na zbyt wysokie temperatury, co łączy się ze zwiększeniem rachunku za ogrzewanie.