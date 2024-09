Jest ich coraz więcej. Atakują żywopłoty

Żywotnik, znany też jako tuja, to jedna z najpopularniejszych roślin ogrodowych, która często pełni rolę żywopłotu. W ciągu roku rośnie ok. 40 cm. Jest prosta w uprawie i nie wymaga żadnych specjalistycznych zabiegów. Z tego powodu tak wiele osób decyduje się na zasadzenie jej na swojej posesji.

To chrząszcz z rodziny bogatkowatych. Osiąga od 6 do 10 mm. Rozpoznasz go po żółtozielonym odwłoku pokrytym licznymi, niebieskimi plamkami. Początkowo występował jedynie we Francji, jednak ze względu na ocieplenie klimatu rozprzestrzenił się po Europie.