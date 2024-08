Ok, rozumiem

Wykopał na plaży dół na 3 metry. "Jak on z tego wyszedł?"

Aktywne wakacje nad morzem to nie tylko długie spacery czy kąpiel, ale i zabawa w piasku. Okazuje się, że czasem może ona oznaczać wykopywanie monstrualnych dziur. "Jak on z tego wyszedł?" - czytamy w komentarzach pod filmem na TikToku.

Wakacje kończą się za dwa tygodnie. To ostatni moment, żeby z nich skorzystać. Część z nas spędzi je w górach, podczas gdy inni będą beztrosko wylegiwać się na plaży czy też kąpać się w morzu. Okazuje się, że wypoczynek nad Bałtykiem nie musi ograniczać się tylko do tych dwóch rzeczy, o czym przekonuje pewna tiktokerka. "Zabrał mnie nad morze tylko po to, żeby wykopać najgłębszą dziurę" - czytamy na nagraniu.

Wykopał największą dziurę. "Jak on z niej wyszedł"

Bałtyk to jeden z najpopularniejszych wakacyjnych kierunków. Podczas szczytu sezonu na wielu kąpieliskach trudno o jakiekolwiek wolne miejsce. Nic więc dziwnego, że tak wiele osób decyduje się na rozłożenie parawanów, aby zająć sobie nieco wolnego miejsca.

Przepełnienie plaż zdaje się nie przeszkadzać pewnemu młodemu mężczyźnie, który postanowił wykopać jak największą dziurę w piasku. Uwieczniła to pewna tiktokerka. Na jej krótkim filmiku widać, jak mężczyzna kopie dół o głębokości zbliżonej do jego wzrostu. "Zabrał mnie nad morze tylko po to, żeby wykopać najgłębszą dziurę" - czytamy.

"Jak on z tego wyszedł?"

Publikacja została odtworzona ponad 500 tys. razy i zdobyła 400 komentarzy. "Jak on z tego wyszedł?", "Wiedz, że znalazłaś faceta idealnego", "Chociaż się nie nudzi", "Lepsze niż tamci, którzy wykopali basenik i wyłożyli czarną folią" - czytamy pod filmikiem. Internauci przestrzegają też, że zabawa może być groźna.

"Niebezpieczne jest kopać dziury o głębokości większej niż wzrost, gdyż ścianki są bardzo niestabilne i może go zasypać" - napisał jeden z użytkowników. "Bałabym się, że ten piasek się w moment osunie i go zasypie" - dodała inna.

W pozostałych komentarzach dowiadujemy się, że wykopana dziura ostatecznie miała ok. trzech metrów głębokości, a mężczyzna dostał się już do wody, jednak tiktokerka nie zdążyła tego nagrać. Ujawniła też, jak wyszedł z dołu - tiktokerka z koleżanką musiały wyciągać chłopaka za ręce.

