Weź na plażę korek od wina. Patent powinien znać każdy plażowicz

Plaża to miejsce, gdzie chcemy się zrelaksować i zapomnieć o codziennych troskach. Jednak paradoksalnie, właśnie tam często dopadają nas nowe zmartwienia - gdzie schować cenne przedmioty i jak nie zgubić ich w morzu? Szczególnie kluczyki do samochodu czy domu mogą stać się źródłem stresu, zwłaszcza gdy znikają nam z pola widzenia.

Na szczęście istnieje prosty, a zarazem genialny sposób na to, by nasze kluczyki zawsze były widoczne i łatwe do odnalezienia. Ten trik wykorzystuje coś, co większość z nas może już mieć pod ręką podczas letniego wypoczynku. Okazuje się, że niepozorny przedmiot, jakim jest korek po winie, może stać się naszym sprzymierzeńcem w walce z plażowym chaosem.