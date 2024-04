Wylej na kostkę przed domem. Nie potrzeba myjki ciśnieniowej

Jak wyczyścić kostkę brukową? Powoli i do celu

Przed rozpoczęciem dogłębnego czyszczenia musimy usunąć wszelkie liście, gałęzie i inne odpadki z powierzchni kostki brukowej. Najlepsza będzie do tego dmuchawa do liści, ale wystarczy nawet zwykła miotła. Następnie kostkę oczyszczamy wodą za pomocą węża ogrodowego - pozwoli to zwilżyć powierzchnię oraz rozpuścić lekkie zabrudzenia.