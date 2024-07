Wylej na trawę. Szybko się zazieleni

Ok, rozumiem

Gęsty, zielony i zdrowy, zachwycając każdego, kto go zobaczy. Chcesz, aby twój ogród wyglądał jak z reklamy? Oto sprawdzony, domowy trik, który pomoże ci uzyskać trawnik marzeń.

Zadbany trawnik stanowi wizytówkę każdego domu. Nic więc dziwnego, że marzymy o trawniku, który będzie zachwycał sąsiadów.

Podstawą pięknego trawnika jest regularna pielęgnacja. Najlepiej jest kosić trawę co tydzień, na wysokość około 4 cm. To zapewnia jej gęsty i zdrowy wygląd. Warto jednak pamiętać, że w czasie upałów oraz tuż po zasianiu nowej trawy, nie powinna ona być skracana do mniej niż 5 cm.

Ale co zrobić, gdy mimo regularnej pielęgnacji, trawnik zaczyna tracić na urodzie? Jest na to sposób!

Jak uratować wysuszony trawnik?

Nawet przy najlepszej pielęgnacji nasz ogród może ucierpieć z powodu suszy lub zaniedbań w nawadnianiu. Zżółkły i przesuszony trawnik można jednak skutecznie ożywić, stosując prosty, domowy nawóz.

Pierwszym krokiem jest dokładne oczyszczenie go z martwych źdźbeł. W tym celu najlepiej użyć grabi. Usunięcie suchych resztek pozwoli trawie lepiej oddychać i przyjmować składniki odżywcze.

Następnie przechodzimy do nawożenia. Doskonale sprawdza się tutaj domowy kompost, na przykład z mniszka lekarskiego czy pokrzyw. Dostarcza on niezbędnych składników odżywczych, takich jak fosfor, azot i potas. Wystarczy rozsypać go równomiernie po trawniku, a potem dokładnie podlać wodą.

Po kilku dniach od nawożenia należy skosić trawnik. Powinien on wyglądać na bardziej zielony i zdrowy. Jeśli jednak nadal widoczne są suche place, oznacza to, że wymaga on dogłębniejszej regeneracji.

Aeracja trawnika

Piękny trawnik to efekt regularnej pielęgnacji i cierpliwości. Nawet jeśli początkowo efekty nie są spektakularne, nie zrażaj się. Systematyczność w pielęgnacji i stosowanie sprawdzonych trików z pewnością przyniosą oczekiwane rezultaty.

Dobrym pomysłem jest stosowanie aeracji. To zabieg, który przywraca trawnikowi dawną świetność. Polega na nakłuwaniu darni widłami bądź specjalnym aeratorem. Dzięki temu gleba lepiej oddycha i lepiej przyjmuje składniki odżywcze oraz wodę. W miejscach, gdzie nadal pozostały puste place, należy dosiać trawę.

