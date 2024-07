Ogrodnicy mówią o pladze. Ratują się prostym opryskiem

- Jeżeli jest tak jak teraz: rano i wieczorem rosy, mgły, opady od czasu do czasu, a w ciągu dnia wysokie temperatury, to są świetne warunki sprzyjające rozwijaniu się chorób takich jak mączniak rzekomy - tłumaczył Karol Kłopot.

Proces zaczynamy od obrania czosnku i zmielenia ząbków na gładką masę. Wówczas powstałą pastę mieszamy z wodą. Do powstałej substancji dodajemy olej roślinny oraz płyn do mycia naczyń i ponownie wszystko mieszamy. Powstałą substancję odstawiamy na noc.

Następnego dnia przecedzamy wszystko przez sito. Płyn przelewamy do butelki ze spryskiwaczem. Ogórki spryskujemy dokładnie, uważnie oglądając liście z wierzchu i spodu. Proces należy wykonać wcześnie rano albo po południu.

