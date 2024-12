Wylicytuj kolację z gwiazdą. Najdroższa poszła za 37 tys.

Fundacja Mam Marzenie swoją nazwę wzięła od małych marzycieli, czyli dzieci w wieku od trzech do 18 lat, które zmagają się z chorobami, które zagrażają ich życiu. Pracownicy i wolontariusze fundacji walczą o to, by choć na chwilę pokolorować świat tych dzieci i dać im nadzieję. Mają na to własny sposób. Jaki? Spełniają ich marzenia. Czasem są one małe, jak w przypadku 7-letniego Damianka, który chciałby samochód-zabawkę, a czasami, jak w przypadku 4-letniegp Mikołaja, który chciałby zostać super bohaterem, - rycerzem w zbroi, niego szalone. Spełnianie ich często jednak wymaga pieniędzy. Rodziny małych marzycieli, które na co dzień walczą z ich chorobą, nie zawsze mogą sobie pozwolić na to, by spełnić ich najskrytsze sny.