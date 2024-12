Zamarła, gdy otworzyła prezent od teściowej. "Upokorzyła mnie przy wszystkich"

Święta Bożego Narodzenia dla wielu są czasem radości, ale bywają też powodem stresu i niemiłych niespodzianek. Nietrafione prezenty to problem znany większości z nas. Święta mogą przynieść zarówno radość, jak i niezręczne sytuacje przy wigilijnym stole. Ta druga sytuacja spotkała Sabinę.

Wiedziała, że było to celowe zagranie, dlatego starała się zrobić dobrą minę do złej gry, żeby tylko nie dać teściowej satysfakcji.

Dla Sabiny bolesna była nie tylko sama sytuacja, ale także reakcja męża, który nie widział problemu w otrzymanym prezencie. Choć wiedział, że było to dla niej trudne, uzasadniał to tym, że waga może się przydać.

Psycholożka Dorota Minta w rozmowie z Wirtualną Polską zasugerowała, że takie sytuacje mogą być sygnałem do przemyślenia relacji z osobą, która wbiła nam szpilę, dając prezent. - Myślę, że takie "antyprezenty" to nic innego jak informacja, kim jesteśmy dla danej osoby. Jeżeli ktoś chce nas upokorzyć, warto przyjrzeć się tej znajomości - podkreśla ekspertka. Radzi też, jak zachować się w podobnej sytuacji.

- Natychmiastowa reakcja z naszej strony jest w takiej sytuacji dobra i normalna, ale osobiście uważam, że wystarczy powiedzieć proste, nieco sarkastyczne "dziękuję". Nie polecam "walki" przy wigilijnym stole. Jeżeli chcemy, niech ten antyprezent będzie pretekstem do prywatnej rozmowy w dalszym czasie. Zadania pytań: "dlaczego to zrobiłaś/eś?", "dlaczego świadomie sprawiłaś/eś mi przykrość?" - tłumaczy Dorota Minta.

Jeśli chodzi o nietrafione prezenty, warto jest otwarcie rozmawiać o swoich oczekiwaniach i preferencjach. Dobrze też pamiętać, że każdy prezent, nawet jeśli jest nietrafiony, może stać się początkiem ważnej rozmowy. Dobrze jest również korzystać z polityki zwrotów, jeśli to tylko możliwe. Sklepy internetowe i niektóre punkty stacjonarne umożliwiają zwrot lub wymianę podarunku, co może być dobrą alternatywą dla prezentów, które nam się nie przydadzą.

Anna zatrudnia mikołajów. Ma do nich niestandardową prośbę

Anna zatrudnia mikołajów. Ma do nich niestandardową prośbę

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!