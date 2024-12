Upokorzyli ją w "Superniani". Dziś zmaga się z chorobą

Anna Golus cały doktorat z dziedziny nauki o kulturze i religii napisała i obroniła, zajmując się udziałem dzieci w programach typu reality show. Choć na ekranach widać tylko kilkadziesiąt minut, kilka wybranych i udramatyzowanych urywków życia danej rodziny, czy grupy, zakulisowa rzeczywistość jest po prostu brutalna. Co więcej, wciąż nie szokuje zaproszenie do domu ekipy filmowej, nagrywanie wszystkiego, nawet najbardziej intymnych chwil.

Trudno się dziwić, skoro często sami serwujemy światu takie szczegóły z pomocą platform społecznościowych. Tymczasem z perspektywy dziecka to wszystko jest przytłaczające. W jego bezpieczną przestrzeń wchodzi grupa obcych ludzi - prowadzących, dźwiękowców, oświetleniowców, kamerzystów, producentów.

Upokarzają małe dzieci przed kamerą. A co potem?

Jak podkreśla dr Anna Golus w rozmowie z "Newsweekiem", nikt nie pyta, jak czują się młodzi bohaterowie i nie myśli, jak to odciśnie się na nich w przyszłości. Nawet jeśli kilkuletnie dziecko wyraża zgodę, to czy można uznać ją za wiążącą? Przecież trzyletni maluch nie rozumie, co to znaczy "upublicznienie wizerunku", ani nie rozumie jego konsekwencji.

Ekspertka w czasie prac nad swoim doktoratem analizowała między innymi polską edycję "Superniani". Po latach udało jej się porozmawiać z bohaterką jednego z odcinków.

- Jedna ze scen z "Superniani" porusza mnie do dziś. Prawie sześcioletnia Wiktoria siedziała nago w wannie. Zamazano jej miejsce intymne, ale co z tego? Stali nad nią: matka, prowadząca program i przynajmniej jeden operator kamery. Doszło do spięcia, bo mama chciała pomóc dziecku umyć włosy, podczas gdy ono zamierzało zrobić to samo. Niewiele trzeba było, aby zażegnać ten konflikt. Prowadząca postanowiła jednak nie łagodzić go, tylko eskalować, kończąc kąpiel. Dziewczynka miała mokre, ale wciąż nieumyte włosy. Gdy z wanny wypuszczono wodę, zdenerwowała się jeszcze bardziej. Płakała i krzyczała, że jest jej zimno, prosiła o dolanie wody i dokończenie mycia. Rozpaczała, aż w końcu całkiem straciła panowanie nad sobą - wspomina w rozmowie z "Newsweekiem" Golus.

Bohaterka "Superniani" ocenia program po latach

6-latka przeżywała swój dziecinny dramat, nazwany przez prowadzącą "klasycznym atakiem histerii", a stojący nad nią dorośli całkowicie ją ignorowali, komentowali jej zachowanie na głos i nagrywali ją. Dziecko nie umiało zrozumieć, dlaczego jest izolowane, co jeszcze eskalowało sytuację.

Co dorosła Wiktoria sądzi o tym, jak została potraktowana? Anna Golus dotarła do dziewczyny, będącej wówczas na studiach.

- Zarówno ona, jak i jej psychoterapeutka i psychiatra uważają, że udział w tym programie negatywnie wpłynął na jej stan psychiczny. Że przyniósł jej same szkody i był jednym z czynników, które doprowadziły ją do choroby - podkreśla ekspertka.

