O przypalony garnek wcale nie jest trudno. Wystarczy zaledwie chwila nieuwagi, by nieestetyczne i uciążliwe zabrudzenie się na nim znalazło. Na szczęście istnieje banalnie prosty sposób, by się z nim uporać.

Zdarza się, że inwestujemy w specjalne specyfiki, które mają ułatwić nam pozbycie się przypaleń. Sięgamy również po druciaki. Niestety czasami i one mogą nie wystarczyć. Co w takim przypadku można jeszcze zrobić? Rozwiązanie jest prostsze, niż mogłoby się wydawać.

Przypalony garnek? To już żaden problem

Bywa, że przypalony garnek spisywany jest przez nas na straty - a szkoda, bo można temu szybko i tanio zaradzić. Warto pamiętać, że z tego typu problemami walczyły nawet nasze babcie, które nie miały do dyspozycji specjalnych, często drogich środków. Jak sobie w takim przypadku sobie radziły?

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Wiele z nich korzystało ze starego, sprawdzonego sposobu. W dodatku wszystko, czego do niego potrzeba, najprawdopodobniej każdy z nas znajdzie we własnej kuchni. Do usunięcia przypalenia z garnka należy przygotować bowiem kawałek folii aluminiowej, a także ocet i wodę w proporcjach 1:1.

Folią należy wyłożyć dno garnka, tak by bezpośrednio do niego przylegała. Następnie przygotowane wcześniej płyny musimy wlać do środka i gotować przez ok. 10 minut. Ważne, aby woda oraz ocet sięgały do zabrudzenia, które chcemy usunąć. Na sam koniec wystarczy już tylko poczekać, aż przygotowana mieszanka ostygnie i umyć garnek tak jak zwykle.

Woda, ocet i folia aluminiowa w sam raz do przypalonych garnków

Połączenie wody, octu i folii aluminiowej nie bez powodu cieszyło się przed laty aż takim uznaniem. Obecnie również coraz więcej osób decyduje się na tego typu eksperyment, ratując przy tym swoje przypalone garnki. Okazuje się, że ma to związek z właściwościami każdego z tych produktów.

Nie od dziś wiadomo, że kwas octowy w wysokiej temperaturze z łatwością pomaga w usunięciu tłustych zabrudzeń oraz spalenizny. Folia aluminiowa z kolei świetnie zastępuje popularny druciak, nie rysując przy tym naszych garnków.

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl