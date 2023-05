Zalej patelnię i przykryj. Po kilku minutach będzie jak nowa

Teflon to bardzo wytrzymały materiał, jednak często ulega on uszkodzeniu. Wystarczy przetrzeć jego powierzchni ostrą gąbką, żeby go zedrzeć. Jeśli chcesz, żeby patelnia służyła ci jak najdłużej, myj ją delikatną miękką gąbką z dodatkiem płynu do mycia naczyń.