Wymieszaj i nanieś na twarz. Prosaki znikną w mig

Potówki czy prosaki — jak je rozróżnić?

Na twarzy noworodków i niemowląt często pojawiają się liczne grudki, które przybierają białą bądź żółtą barwę. To nic innego jak potówki. Powstają one w skutek zapchania się gruczołów łojowych. Pojawienie się ich na skórze to znak, że najprawdopodobniej doszło do przegrzania organizmu, co doprowadziło do nadprodukcji potu i łoju, który to zatkał pory. Potówki zwykle znikają w przeciągu kilku dni, jednak jeśli chcemy pozbyć się ich szybciej, wystarczy przecierać twarz czystym wacikiem ze zwilżonym w zimnej wodzie.