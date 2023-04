Wymieszaj z wodą i przetrzyj rolety. Będą jak nowe

Do dokładnego wyczyszczenia rolet potrzebny będzie domowy specyfik. Do przygotowania mieszanki potrzebujesz co najmniej litra cieplej wody, szklankę płynu do mycia naczyń, a także łyżkę proszku do prania. Połącz ze sobą wszystkie składniki, a następnie zamocz w nich miękką gąbkę albo szmatkę z mikrofibry. Przetrzyj roletę wilgotną szmatką z dwóch stron. Pozostaw je rozwinięte aż do całkowotego wyschnięcia — inaczej, na ich powierzchni może pojawić się pleśń.