Wetrzyj w dywan. Już po kwadransie będzie jak nowy

W zależności od rozmiarów dywanu i jego rodzaju, koszt wyprania go w pralni chemicznej wynosi od 70 do nawet 300 złotych. Pranie dywanu jest konieczne, bowiem jest on siedliskiem kurzu, roztoczy i bakterii. Co równie istotne, brudny dywan po prostu nie wygląda dobrze. Jeśli chcesz, aby odzyskał dawny blask, zwłaszcza po zimie, nie musisz od razu oddawać go do pralni. Wystarczy, że zastosujesz ten sprawdzony patent.