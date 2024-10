Kotlet schabowy to jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań kuchni polskiej, będący stałym elementem niedzielnych obiadów. Chrupiąca panierka, soczyste mięso i prawdziwie domowy smak - takie kotlety to marzenie niejednego smakosza. Co możemy jednak zrobić, by uzyskać nowy i ciekawszy smak kotletów schabowych?

Kotlety schabowe w pomidorowej marynacie

Odpowiedzią na powyższe pytanie jest stworzenie pomidorowej marynaty, w której wymoczymy kotlety schabowe. Choć dla niektórych może to brzmieć dość nietypowo, dzięki takiej marynacie schab będzie kwaśniejszy, smaczniejszy i mięciutki jak piórko.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak przygotować kotlety schabowe w marynacie pomidorowej? To naprawdę proste. Zacznij od przygotowania trzech lub czterech pomidorów, które następnie zblenduj z wybranymi, ulubionymi dodatkami, np. czosnkiem. Rozbite, oprószone solą i pieprzem mięso umieść w powstałym pomidorowym "płynie", aby się w nim dobrze namoczyło.

Schab powinien leżeć w marynacie od dwóch do trzech godzin. Ważne jest, aby trzymać go w tym czasie w lodówce. Następnie wystarczy go obtoczyć w panierce i usmażyć.

Podwójne schabowe Magdy Gessler

Magda Gessler jest doskonale znana ze swoich kulinarnych rewolucji. Jej przepis na kotlety schabowe to prawdziwa uczta dla podniebienia. W stworzonym przez siebie przepisie restauratorka łączy schab środkowy z karkowym, tworząc podwójne kotlety.

Składniki: 400 g schabu karkowego,

400 g schabu środkowego,

mąka pszenna,

4 jajka,

bułka tarta,

2 cebule,

smalec do smażenia,

sól, pieprz. Sposób przygotowania: Oba rodzaje schabu pokrój w cienkie plastry. Rozbij je tłuczkiem, dopraw solą i pieprzem. Mięso odłóż na pół godziny. Cebule obierz i zetrzyj na drobnych oczkach tarki. Schab środowy wysmaruj startą cebulą, a na nim połóż schab karkowy, tworząc podwójne kotlety. Panieruj kotlety najpierw w mące, następnie w jajku i bułce tartej. Smaż na rozgrzanym smalcu, aż panierka stanie się złocista.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!