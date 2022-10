Wynajmij, sprzedaj, napraw – czyli drugie życie w Decathlonie

Obecnie 21 proc. obrotu w Decathlon Polska generowane jest z produktów ecodesign, czyli takich, do stworzenia których użyto materiałów z recyklingu. Marka dąży do tego, by do 2026 r. wszystkie produkty powstawały już w tym stylu. Nie jest to jednak proces szybki. Każdy kolejny model produktu musi ograniczyć emisję min. o 10 proc. Tak samo zużycie wody i barwników w procesie produkcji musi być zdecydowanie mniejsze niż do tej pory. A to wymaga czasu.