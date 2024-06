"Zbyt mocno przytulił". Szczere słowa aktorki o kolegach z branży

Katarzyna Kwiatkowska to aktorka, która od lat pojawia się w cenionych produkcjach filmowych i serialach. Przez siedem lat zachwycała też widzów produkcji "Szymon Majewski Show", wcielając się w różne gwiazdy i prezentując w ten sposób swoje umiejętności komediowe.

Początki w tym zawodzie nie należały do łatwych. - Każda dziewczyna z mojego pokolenia spotkała się z jakimiś odcieniami przekraczania granic - wyznała w rozmowie z Andrzejem Sołtysikiem.

