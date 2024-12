Wypłata dla par z długoletnim stażem. Kwota robi wrażenie

Świadczenie dla małżeństw z wieloletnim stażem to pomysł, który po raz pierwszy pojawił się w 2020 roku. Petycja opierająca się na wynagrodzeniu za długoletnie pożycie wpłynęła już poprzedniej kadencji do Senatu. Jednak sprawa ucichła. Natomiast teraz temat zostaje wznowiony i podjęty przez senacką Komisję Petycji na dzisiejszym posiedzeniu.

Zanieś do ZUS. Podwyższa emeryturę

Zanieś do ZUS. Podwyższa emeryturę

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!