Wypróżniasz się co kilka dni? Naukowcy ostrzegają

Najnowsze badania opublikowane w "Cell Reports Medicine" sugerują, że regularność wypróżnień ma kluczowe znaczenie dla zdrowia. Optymalna częstotliwość to jedno lub dwa wypróżnienia dziennie. Wyniki te pochodzą z analizy przeprowadzonej przez międzynarodowy zespół naukowców, który przebadał ponad 1400 zdrowych dorosłych.

Znaczenie regularności wypróżnień

Nieregularne wypróżnienia mogą prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych. Badania przeprowadzone przez naukowców wykazały, że mogą one zwiększać ryzyko infekcji oraz chorób neurodegeneracyjnych. Sean Gibbons z Institute for Systems Biology w Seattle podkreśla, że lekarze nie powinni lekceważyć tego problemu u pacjentów.

W badaniu naukowców z Seattle zidentyfikowano toksyny, takie jak siarczan p-krezolu i siarczan indoksylu, które mogą być szkodliwe dla nerek. Nawet u zdrowych osób z zaparciami poziom tych toksyn jest podwyższony. Z kolei biegunka może prowadzić do stanów zapalnych i uszkodzenia wątroby.

Różnice w częstotliwości wypróżnień

Z badań naukowców z Institute for Systems Biology w Seattle wynika także, że młode osoby, kobiety i osoby o mniejszej wadze mają tendencję do rzadszych wypróżnień. Może to wynikać z różnic hormonalnych, neurologicznych i diety. Naukowcy podkreślają jednak, że regularność wypróżnień sprzyja rozwojowi korzystnych bakterii jelitowych.

Wyniki wspomnianych badań mogą pomóc lekarzom w lepszej diagnozie i leczeniu pacjentów z problemami jelitowymi. Pamiętajmy, że regularne wypróżnienia są kluczowe dla utrzymania dobrego i długiego zdrowia oraz zapobiegania poważnym schorzeniom.

