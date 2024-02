Postaw obok muszli. Gastrolog nie widzi innego wyjścia

Wypróżnianie się to naturalny proces, jednak często jest to bardzo krępujący temat. Problemy z zaparciami mogą być wywołane złą dietą, brakiem odpowiedniej ilości błonnika, a także niewystarczającym czasem poświęconym na aktywności fizyczne.

Lekarz zauważył, że toalety na wschodzie "zachęcają do przyjmowania postawy kucznej, co powoduje wyrównanie odbytu i odbytnicy w celu łatwiejszego odprowadzania stolca".

Dr Sethi stwierdził również, że powszechnie znane toalety są dobrym rozwiązaniem dla osób zmagających się z problemem stawów oraz seniorów. W swoim nagraniu zasugerował, że remont łazienki wcale nie jest konieczny. Aby skrócić proces wypróżniania i sprawić, by był mniej bolesny, warto zainwestować w specjalny stołek , ułatwiający defekację.

Internauci szybko zauważyli, że w trakcie podróży często spotykali się ze wschodnim modelem toalety i nie był on wygodny: "Od momentu skorzystania z takiej toalety mam problem z kolanami", "Toalety we wschodzie są zbyt bolesne dla moich stawów". Inni zaznaczyli w komentarzach, że na pewno zainwestują w stołek.

Nie zabieraj do toalety. Chirurg proktolog mówi o konsekwencjach

