Wyprzedaże Moliera2.com: top 5 stylowych sukienek, które warto kupić!

Projekty nowojorskiej marki Love Shack Fancy to połączenie romantyzmu, lekkości stylu boho z miejskim tempem życia. Firma została założona w 2013 roku przez Rebeccę Cossel Cohen, która osobiście zaprojektowała stroje dla swoich druhen – to właśnie ten moment miał największy wpływ na jej sukces. Do grona jej fanek należą gwiazdy światowego formatu takie jak Gwyneth Paltrow i Jennifer Lopez. Wśród wielu stylowych propozycji dostępnych podczas wyprzedaży w sklepie internetowym Moliera2.com, uwagę w szczególności przyciąga biała sukienka Stella – pokryta delikatną koronką oraz wykonana z wysokiej jakości przewiewnej bawełny świetnie sprawdzi się w sezonie letnim.

Self Portrait to angielski dom mody założony w 2013 roku przez pochodzącego z Malezji projektanta Hana Chonga. Jego projekty, które możemy znaleźć na wyprzedaży w sklepie internetowym Moliera2.com, zachwycają dziewczęcością oraz świeżością. Wśród wielu stylowych propozycji, warto zwrócić uwagę na koronkową sukienkę mini z cekinami. Jest ciekawym połączeniem modnego w sezonie letnim fasonu z falbaniastym dołem z wyjątkową koronką. Dzięki czarnej wstawce podkreśli talię każdej kobiety. Ten model to must have obecnego sezonu!