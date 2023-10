Wyrażaj siebie. Siła autentyczności w nowej kampanii MODIVO

Najważniejsze jest poszanowanie różnorodności

Do kampanii zaproszona została Iva Guminshka, przedsiębiorczyni, feministka i innowatorka, która pojawiła się na prestiżowej liście Forbesa "30 Under 30" w Bułgarii. Iva jest założycielką i CEO Humans of the Loop – firmy, która świadczy usługi szkolenia modeli i walidacji machine learning, koncentrując się na gromadzeniu danych potrzebnych do wolnej od uprzedzeń sztucznej inteligencji. Iva łączy w swoim życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym wiele różnych ról – co, jak mówi, składa się na spójną całość, którą reprezentuje. Dla bohaterki naszej kampanii najbardziej kluczową wartością jest poszanowanie różnorodności: "Gdybym mogła zmienić coś na świecie to usunęłabym postępujące wymazywanie różnorodności kulturowej i alternatywnych sposobów wyobrażania sobie życia i otaczającego nas świata". Iva dodaje również, że według niej najważniejsza jest miłość do samego siebie, która jest podstawą, by "kochać innych i dać im pokochać siebie". Przedsiębiorczyni jest zdania, że gdyby mogła zmienić swoje życiowe decyzje i wybrać inną drogę, jest przekonana, że "nowe ścieżki zaprowadziłyby ją dokładnie do tego samego miejsca, w którym jest teraz".