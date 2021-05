Nigdy nie poznała ojca. Urodziła się dwa miesiące po jego tragicznej śmierci

Ponieważ dziewczynka nigdy nie poznała ojca można by pomyśleć, że nie chce mieć nic do czynienia z górami, które jej go zabrały. Nic z tych rzeczy. Kobieta od dziecka uczestniczy w wyprawach. Wzięła udział m.in. w trekkingu do obozu bazowego Everestu, kiedy miała zaledwie 10 lat. "Everest stanowi wyzwanie, które przyciąga ludzi jak żadna inna góra. Wyobrażam sobie, że stanie na szczycie świata i uświadomienie sobie, że dotarłeś tam o własnych siłach musi być niewiarygodne" – powiedziała w jednym z wywiadów.