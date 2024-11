Wyrzucasz znicze do pojemnika na szkło? Ten błąd może słono cię kosztować

Ok, rozumiem

1 listopada licznie pojawiamy się na cmentarzach, by powspominać zmarłych. Przy okazji stawiamy także na grobach znicze, które po wypaleniu się w nich wkładu najczęściej lądują w koszu. Do którego pojemnika powinniśmy je jednak wyrzucić? Odpowiedź może zaskakiwać.

Gdzie wyrzucać nienadający się do ponownego użytku znicz? "Możesz nie zdawać sobie sprawy, ale nie powinien trafiać do zielonego pojemnika na szkło" - napisała na Instagramie Kasia, która prężnie rozwija swoje konto skrywając się pod nazwą @zielona_sroka. Kobieta postanowiła rozwiać w tej kwestii wszelkie wątpliwości.

Szklany znicz nie powinien trafiać do pojemnika na szkło

Po Wszystkich Świętych z grobów znikają wypalone znicze. Choć część z nich nadaje się do ponownego wykorzystania, niektóre niestety trafiają do kosza. Wiele osób błędnie zakłada, że szklane produkty powinny zostać wyrzucane do pojemnika przeznaczonego właśnie na ten surowiec. Prawa okazuje się jednak zupełnie inna.

"Szklane znicze często zawierają elementy, które nie są przystosowane do recyklingu, co może zanieczyścić cały proces. Mogą mieć inny skład chemiczny niż szkło opakowaniowe" - wyznała influencerka.

Właśnie dlatego znicze, które nie nadają się do ponownego użytku, należy wyrzucać do pojemników na odpady zmieszane.

"Pamiętajmy, że wiele cmentarzy ma tzw. zniczodzielnie, gdzie możemy pozostawić niechciane znicze lub skorzystać z tych oddanych" - dodała.

Gdzie wyrzucać stare znicze? © Instagram | @zielona_sroka

Co grozi za niewłaściwą segregację śmieci?

Obowiązek segregacji śmieci spoczywa na każdym z nas. Wybierając się na cmentarzu, również warto pamięć o tym, by o to zadbać. Właśnie dlatego także w tego typu miejscach ustawiane są różnego rodzaju pojemniki, co nieco ułatwia nam sprawę. Zdarza się jednak, że zarządcy proszą o zabieranie nieczystości ze sobą do domu.

Zanim jednak coś umieścimy w konkretnym pojemniku, warto wiedzieć, czy rzeczywiście nadaje się to do recyklingu. Za niewłaściwą segregację śmieci możemy bowiem ponieść surową karę związaną z grzywną do 5 tys. zł lub zwiększeniem nawet czterokrotnie opłaty za odbiór odpadów.

