Większość z nas popełnia ten błąd. Sprawdź, czy zaliczasz się do tej grupy

Masło to produkt, który bez wątpienia znajduje się w każdym domu. Jest świetnym dodatkiem do kanapek, a także składnikiem wielu ciast czy dań. Niestety wiele osób popełnia błąd, wyrzucając opakowanie po maśle. Zobacz, jak robić to prawidłowo.

Gdzie powinien trafić papierek po maśle?

Największy problem okazuje się, że mamy z umieszczeniem papierku po maśle lub margarynie w odpowiednim koszu. Te wykonane z plastiku powinny znaleźć się w żółtym pojemniku. Jednak to w opakowaniu papierowym nie wolno wyrzucać do papierów, ponieważ tam można wrzucić tylko suchy papier. Opakowanie po maśle jest zazwyczaj tłuste i zawiera resztki, dlatego w takim przypadku musi trafić do odpadów zmieszanych. Jeżeli na opakowaniu są tłuste lub inne pozostałości nie mogą zostać poddane recyklingowi jako papier, ponieważ taki później nie nadaje się do ponownego przetworzenia.

W przypadku gdy mamy opakowanie zrobione z aluminium i papieru, najlepiej włożyć do ciepłej wody i oddzielić te warstwy od siebie, a następnie umieścić do zmieszanych odpadów papier i folię w miejsce tworzyw sztucznych. Warto pamiętać, że do pojemnika na odpady zmieszane wyrzucamy tylko to, czego nie udało się rozdzielić do pojemników na odpady segregowane.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Przy każdym segregowaniu śmieci przed wyrzuceniem powinniśmy zwrócić uwagę na to, czy opakowanie z danego produktu nie jest brudne lub nie zostało tam jedzenie. Takie wtedy musi trafić do odpadów zmieszanych. Jednak gdy oczyścimy je pod wodą i zostawimy bez żadnych okruchów, tłuszczu i plam wtedy można wrzucić do dedykowanego temu tworzywa.

Odpowiednia segregacja śmieci

Segregacja śmieci nie wydaje się skomplikowanym procesem, jednak duża część Polaków robi to nieprawidłowo. Szczególnie popełniamy błąd podczas wyrzucania opakowań, które są wykonane z kilku tworzyw, mają w sobie resztki jedzenia lub są mokre.

Zobacz także Gotujesz na gazie? Naukowcy mówią o konsekwencjach

W ten sposób powinniśmy segregować śmieci:

- szkło (kolor zielony)

- papier (kolor niebieski)

- metale i tworzywa sztuczne (kolor żółty)

- odpady zmieszane (kolor czarny)

- odpady kuchenne (kolor brązowy)

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!