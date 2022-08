Wyrzuciła ją z wesela, bo przyszła ubrana na biało. Oto czego potem się dowiedziała

Ślub i wesele to jeden z najpiękniejszych, ale także jeden z najbardziej stresujących dni w życiu. Para młoda pragnie, by wszystko poszło zgodnie z planem. Lecz często bywa tak, że zdarza się coś zupełnie niespodziewanego, co potrafi popsuć humor. W tym przypadku była to kobieta, która przyszła na uroczystość w białej, długiej sukni. Wedding plannerka poprosiła ją, by wyszła. Ale to nie wszystko.