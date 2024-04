Wysiej zamiast trawy. To ostatni moment

Jeżeli właśnie zastanawiasz się, co posadzić zamiast trawy, mamy świetne rozwiązanie problemu. Rogownica kutnerowata to zamiennik, który nie tylko będzie cieszył oczy, ale przede wszystkim - nie sprawi żadnych problemów w uprawie i pielęgnacji. Kwiecień to idealny czas, by ją zasiać. Kolejny taki moment nastąpi dopiero jesienią, w październiku.

Wysiej rogownicę zamiast trawnika

Dlaczego warto zasiać w ogródku rogownicę kutnerowatą? Powodów jest kilka. Jednym i prawdopodobnie najważniejszym (oprócz samego wyglądu) jest bardzo prosta uprawa oraz pielęgnacja. Rogownica nie wymaga zbyt wiele wysiłku - ma tylko jeden wymóg.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Rogownica kutnerowata jest zazwyczaj uprawiana w Polsce jako roślina ozdobna. Sprawdzi się jednak też w roli trawy, ponieważ odnajdzie się w każdych warunkach - a w szczególności tych, gdzie jest dużo słońca. W porównaniu do innych roślin jest odporna na przesuszenie. Spokojnie wytrzyma sezon wiosenno-letni bez częstego podlewania.

Zobacz także : Tych roślin nie sadz w ogrodzie. Szybko tego pożałujesz

Rogownica kutnerowata jest również mrozoodporna, dlatego nie ma potrzeby, by zabezpieczać ją na zimę. Nie jest także wymagająca co do podłoża. Jedynym wymogiem, który może związek z wyglądem ogrodu, to jej przycinanie. Z racji tego, że jest rośliną ekspansywną, bardzo szybko się rozrasta i może "przytłoczyć" sobą inne rośliny. Po przekwitnięciu pod koniec lata, warto więc przeprowadzić konkretne cięcie.

Rogownica w trakcie przymrozków © Getty Images | Raj Kamal

Z czym wysiać rogownicę?

W jakim towarzystwie najlepiej zasiać rogownicę kutnerowatą? Roślina ta doskonale prezentuje się z gatunkami, takimi jak mydlnica, dzwonek karpacki, przegorzan, żagwin ogrodowy, szałwia omszona, przetacznik i floks wiechowaty. Dobrze będzie kontrastować również z krzewami iglastymi i liściastymi, jak berberys oraz jałowiec.

© Materiały WP

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!