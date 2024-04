Tych roślin nie sadz w ogrodzie. Szybko tego pożałujesz

Wiosna to pracowity okres dla miłośników ogrodnictwa. To właśnie wiosną zabieramy się za pierwsze poważne prace w ogrodzie, takie jak aeracja trawnika czy sadzenie nowych roślin. Rozglądamy się z wyjątkowymi gatunkami kwiatów, które upiększą posesję.

Nie każda roślina nadaje się do uprawy w ogrodzie. Wiele kwiatów należy do tzw. roślin ekspansywnych. Oznacza to, że rozrastają się po całym ogrodzie, "pochłaniając" przy tym pozostałe kwiaty. Jakie kwiaty należą do tej grupy? Których gatunków lepiej unikać?