Wysoki rachunek za prąd? Zrób prosty test licznika

Wraz z sezonem grzewczym wzrosną nam opłaty za prąd. Czasem jednak kwota, która widnieje na rachunku, jest zadziwiająco wysoka, nawet biorąc pod uwagę wszelkie podwyżki. W takim przypadku niezwłocznie sprawdźmy, czy nasze liczniki nie przekłamują wartości. Co zrobić, aby sprawdzić, czy u nas nie występuje ten problem?

Prosty test liczników

Choć obecnie w wielu miejscach liczniki pozwalają fachowcom na zdalne spisywanie pomiarów, nadal warto jest mieć je pod kontrolą. Czasem bowiem może dojść do sytuacji, gdy licznik przekłamuje wartości. Z pomocą przychodzi prosty sposób na test urządzenia.

Najpierw przyjrzyjmy się, czy licznik nie posiada żadnych pęknięć - one bowiem również mogą wpływać na to, w jaki sposób naliczane są pomiary. Jeżeli zauważymy coś, co nas niepokoi, od razu dzwońmy po fachowca.

Kolejną sprawą jest wykonanie wspomnianego testu zużycia energii. W tym celu najpierw wyłączamy wszystkie urządzenia w domu, a wówczas sprawdzamy, czy licznik wyświetla zużycie energii. Jeżeli w momencie wyłączonych sprzętów nadal mamy na liczniku jakieś dane, od razu skontaktujmy się z dostawcą energii, który powinien wykonać odczyt kontrolny i, prawdopodobnie, w takiej sytuacji potwierdzi błąd pomiaru. Wtedy będzie możliwa korekta rachunku, a my unikniemy zawyżonej kwoty do zapłaty.

Technologia może się mylić?

Już ładnych parę lat temu naukowcy m.in. z uniwersytetu w Amsterdamie postanowili przetestować liczniki, które zostały wyprodukowane od 2004 do 2014 roku. Wyniki analiz opublikowano w "IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine". Na dziewięć modeli aż pięć pokazywało wyższe wartości. Jedno... aż o 582 proc.! Dwa z liczników natomiast zaniżało wartości. Co więcej, problem z odczytywaniem danych, według badaczy, bierze się z braku przystosowań cyfrowych liczników do urządzeń energooszczędnych.

