Wciśnij podczas prania. Zapłacisz mniej

Pranie w koszu zbiera się bardzo szybko, zwłaszcza kiedy w domu mieszkają dzieci. W takich domach pralka potrafi być uruchamiana codziennie. Niestety, urządzenie pobiera dużą ilość prądu i wody, co odczuwalnie zwiększa rachunki za energię. W czasach, gdy każdy z nas szuka sposobów na oszczędzanie, warto wypróbować pewien prosty trik z pralką.

Zanim włączysz pranie, wciśnij jeden przycisk

Współczesne pralki są wyposażone w wiele przydatnych funkcji, takie jak pranie parowe, antyalergiczne czy ekologiczne ("eco"). Ta ostatnia często jest oznaczona symbolem listka. W starszych modelach znajduje się bezpośrednio przy pokrętle. Producenci umieścili ją w urządzeniu nie bez powodu, bowiem ten rodzaj programu zużywa znacznie mniej wody i prądu i jednocześnie, usuwa wszelkie zabrudzenia.

Tryb "eco" obniża temperaturę i jednocześnie, wydłuża cykl całego prania. Dzięki temu zmienia się sposób funkcjonowania grzałki. To właśnie ten element pobiera tak dużo prądu. Badania pokazują, że w porównaniu do zwykłych trybów, ekologiczny ten ekologiczny obniża zużycie energii o 38 proc., a wody o ok. 33 proc.

Jaki program zużywa najwięcej prądu?

Ręczniki, ubrania, bielizna i ubrania dziecięce to tylko kilka elementów garderoby, które należy prać w najwyższej możliwej temperaturze. Gorąca woda pozbywa się resztek naskórka, a także bakterii, które mogłyby doprowadzić do rozwoju chorób skóry.

Takie programy są skuteczne, jednak pobierają dużo prądu. Specjaliści zalecają, aby pozostałe tkaniny prać w 30 - 40 stp.C. i unikać programów takich jak "pościel", "wełna" czy "delikatne". To właśnie one pożerają najwięcej energii. Jeśli chcesz mieć pewność, że pranie będzie czyste, wsyp do przegródki opakowanie sody oczyszczonej, a płyn do płukania zastąp octem. Każdy z tych produktów działa odkażająco, a także dba o to, aby ubrania nie wypłowiały.

