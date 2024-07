23 lata temu znała ją cała Polska. Tak żyje dziś

Gdy polska edycja programu "Big Brother" pojawiła się na antenie, telewidzowie oszaleli. Niecodzienny format i charakterystyczni bohaterowie sprawili, że wielu fanów do dziś wspomina uczestników pierwszej edycji - Manuelę Michalak, Klaudiusza, Gulczasa czy Monikę Sewioło. Co stało się z Alicją Walczak po wyjściu z domu Wielkiego Brata?

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!