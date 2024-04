Pamiętacie Manuelę z "Big Brothera"? Tak wygląda dziś 50‑latka

W 2001 roku jej twarz znał niemal każdy, a zaraźliwy śmiech szybko stał się znakiem rozpoznawczym blondwłosej celebrytki. Co słychać u Manueli Michalak, która właśnie skończyła 50 lat?

W jednym z wywiadów Manuela Michalak podzieliła się osobistą historią. Okazuje się, że miała znajdować się na dachu jednego z budynków World Trade Center w dniu zamachu. - Przed wyjazdem miałam problem z paszportem i formalnościami z tym związane, więc ostatecznie nie doszło do wyjazdu i nie poleciałam do Stanów - mówiła Manuela w rozmowie z "Dzień Dobry TVN".

Co słychać u Manueli Michalak z "Big Brothera"?

Zajmuje się też lokalną polityką. Kandydowała do Rady Miasta Lubonia i uzyskała 306 głosów - o czym poinformowała na swoim profilu na Facebooku. Udziela się również na TikToku. Od pierwszej edycji "Big Brothera" minęło już ponad 20 lat, ale Manuela Michalak niemal nic się nie zmieniła.

