Wystarczy soda i produkt z apteczki. Zlew będzie lśnił

To, co należy zrobić, to posypać sodą oczyszczoną całą powierzchnię zlewozmywaka. Polać to niewielką ilością ciepłej wody, a następnie umyć z pomocą gąbki. Jeżeli są widoczne plamy - wówczas należy zastosować wodę utlenioną. Wymieszana z sodą stworzy pastę, która zadziała na zabrudzenia. Pozostawiona na kilka minut, zmyta ciepłą wodą i gąbeczką, pozbędzie się wszelkich "niedoskonałości", jakie pojawiły się w zlewie.