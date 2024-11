Trik z suszarką robi furorę. Za ogrzewanie zapłacisz 25 proc. mniej

Matthew Jenkins, ekspert w dziedzinie ogrzewania, podkreśla, że użycie zwykłej suszarki do włosów pozwala na zmniejszenie rachunków za ogrzewanie. Jak to zrobić? Specjalista zdradził prosty trik.

W sezonie jesienno-zimowym, gdy potrzeba na ogrzewanie wzrasta, a rachunki rosną, coraz chętniej szukamy efektywnych sposobów na ich obniżenie. Jednym z rozwiązań jest wykorzystanie suszarki do włosów. Trik ten jest nieskomplikowany, a w dodatku zastosowanie go przez kilka chwil może poprawić sprawność grzejnika, prowadząc do niższych opłat. Przekonajcie się sami.

Suszarka do włosów pomoże w obniżeniu rachunków?

W ostatnim czasie trik z suszarką robi wśród internautów prawdziwą furorę. Jenkins z MyJobQuote podkreśla, że może mieć on ogromny wpływ na to, ile płacimy za ogrzewanie. Co więcej, niemal każdy z nas może go zastosować we własnym domu.

Warto wiedzieć, że na żeberkach grzejników często osadza się gruba warstwa kurzu, przez którą ogrzewanie domu nie jest aż tak efektywne. Badania cytowane przez "The Sun" z Enertek International wykazały, że brud i kurz mogą zwiększyć koszty grzewcze aż o jedną czwartą.

Czyszczenie wnętrza żeber grzejników jest często utrudnione z powodu ograniczonej dostępności, ale właśnie tu na ratunek przychodzi strumień powietrza z suszarki. Potrafi on skutecznie usunąć nagromadzone zanieczyszczenia odpowiedzialne za mniejszą efektywność ogrzewania. Przed czyszczeniem powinniśmy umieścić pod grzejnikiem ręcznik, aby uniknąć zabrudzenia podłogi.

O tym pamiętaj, jeśli nie chcesz przepłacać za ogrzewanie

W okresie jesienno-zimowym zależy nam na tym, aby w naszym domu było nie tylko czysto i przyjemnie, ale przede wszystkim ciepło. Niestety ogrzewanie pomieszczeń wiąże się również z wysokimi rachunkami. Na szczęście istnieją proste sposoby, by temu zaradzić.

Oprócz regularnego czyszczenia kaloryferów należy pamiętać o tym, aby niczym ich nie zasłaniać. Dzięki temu ciepło będzie mogło bez przeszkód zostać rozprowadzone po całym pomieszczeniu.

