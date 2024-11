"Zżera" ciepło i zwiększa rachunki. Nie popełniaj błędu

Rachunki za ogrzewanie mieszkania to temat, który w sezonie grzewczym staje się szczególnie istotny i coraz częściej przewija się w naszych domach. Jesienne i zimowe miesiące potrafią zaskoczyć nas nie tylko niskimi temperaturami, ale również wysokimi kosztami za energię. Wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że codzienne nawyki mogą znacząco wpływać na nasze wydatki. Czego lepiej unikać?

Wieszanie ubrań na grzejnikach to częsty widok w wielu gospodarstwach domowych. Ten szybki sposób na wysuszenie prania ma wielu zwolenników, ale ma też swoją cenę. Kiedy zasłaniamy kaloryfery, ograniczamy ich zdolność do efektywnego ogrzewania pomieszczenia. Ciepło powinno swobodnie "krążyć" po mieszkaniu.

Gdy przysłaniamy kaloryfery mokrymi ubraniami, ciepłe powietrze jest blokowane . Nieświadomie tworzymy energochłonną barierę i tym samym w pomieszczeniu narasta wilgoć. Unoszący się zapach mokrego prania może dodatkowo negatywnie wpływać na jakość powietrza i tworzyć nieprzyjemną aurę. Nie przynosi to zatem zbyt wielu korzyści.

Zastawianie grzejników meblami i to równie powszechny błąd popełniany przez gospodarzy, który może prowadzić do wzrostu wydatków na ogrzewanie. Meble blokujące dostęp powietrza sprawiają, że system grzewczy musi działać intensywniej, a to oznacza więcej energii zużytej na ogrzanie tej samej przestrzeni.