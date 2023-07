Wystawiła dom na Airbnb. Oto co goście zostawili w czajniku

"Bałam się, że to będzie mysz"

Tiktokerkę zaintrygowało całe zdarzenie i postanowiła sprawdzić, co się dzieje z jej czajnikiem. Ponieważ najpierw nalała wody przez dziób, nie otwierając pokrywy, za drugim razem postanowiła to zrobić. - Patrzcie, co znalazłam w tym czajniku - powiedziała do internautów. Na dnie elektrycznego sprzętu leżała talia kart do gry.