Odkryli tajemniczy pokój w domu prababci. Osłupieli po otwarciu drzwi

Dayanne razem z partnerem segregowali pamiątki, bibeloty oraz rzeczy codzienne przodkini. W pewnym momencie para odkryła drzwi, których nie dało się otworzyć. Trzeba było włożyć w to sporo siły. Co było wewnątrz? Kiedy Dayanne i jej partner weszli do tajemniczego pokoju prababci, w środku zobaczyli bardzo dużo religijnych, katolickich obrazów oraz dewocjonaliów. W środku znajdowały się też starodawne meble oraz wiele pudełek o nieznanej zawartości.