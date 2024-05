Włożyła spodnie, które robią cuda z sylwetką. Ale show skradła góra

Królową tej stylizacji była biała koszula z falbanami i przeskalowanymi rękawami o balonowym kroju. Zwieńczeniem były guziki przypominające perełki, które dodały całości kobiecego charakteru. Koszula delikatnie prześwitywała - co widać zwłaszcza na zdjęciach z fleszem.

Na górze działo się dużo, a co z dołem? Dorota Gardias postawiła na niezawodny duet kolorystyczny, który kojarzy się z galowym strojem uczniów podstawówki. Mowa o bieli i czerni. Kontrastujące zestawienie przyciąga wzrok i sprawdza się na wiele różnych okazji.

Obszerną górę Dorota Gardias połączyła z dopasowanym dołem w czarnym kolorze. Wybrała eleganckie spodnie z rozszerzaną nogawką i wysokim stanem. Ten fason optycznie wydłuża nogi i podkreśla talię. To strzał w dziesiątkę na większe wyjście.

