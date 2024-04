Wyglądała ultrazmysłowo. "Góra" sukienki to majstersztyk

"Dzisiaj z hotelu nie wychodzę" - relacjonowała w mediach społecznościowych Dorota Gardias , meldując się w Rzeszowie na wieczornej gali. Miłośniczka ciemnej palety barw pozostaje konsekwentna w kwestii koloru. Ile czarnych sukienek może mieć w swojej szafie? Podejrzewamy, że nieskończenie wiele. Do kolekcji dołącza model, który wyróżnia się trójkątnym dekoltem i warstwowymi rękawami. Ten nieszablonowy fason doceni każda fanka elegancji, która stroni od minimalizmu .

Mała czarna? Sukienkę Doroty Gardias trudno zakwalifikować w tej kategorii. Chociaż długość się zgadza, podobnie jak gładki materiał, to nie ma mowy o skromności . Pogodynka, konferansjerka, a ostatnio także wokalistka, poprowadziła galę w krótkiej sukience, której efektowne wykończenie dekoltu wieńczyła wyrazista biżuteria w złotym kolorze.

Sukienka Doroty Gardias przemyca andaluzyjskie niuanse, które nawiązują do dekoltu carmen. Ale przy tym wciąż wpisuje się w ramy klasyki i elegancji . Neutralna barwa kreacji pozwala bawić się konstrukcją, dlatego oryginalny dekolt z warstwowymi rękawami okazał się strzałem w dziesiątkę.

Szorty w stylu Gardias to hit. "Wydłużają" nogi do nieba

Szorty w stylu Gardias to hit. "Wydłużają" nogi do nieba

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!