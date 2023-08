Wystroiła się w mini. Zagniecenia rzucały się w oczy

Klasyczna koszula? Zawsze i wszędzie

Klasyczna koszula z kołnierzykiem towarzyszyła białej spódniczce o długości mini. Ten fason okazał się hitem letniego sezonu. Co go wyróżniało? Charakterystyczny ściągacz po bokach, który pozwala regulować długość spódniczki. Ostatnie miesiące należały do sznurków i paseczków, a wszyte w ubranie i zapewniające możliwość "sterowania", świetnie dopasowują się do sylwetki.