Magdalena Tatar Dzisiaj, 12-02-2021 12:48 Wyszczuplające botki na słupku. Najlepsze na okres przejściowy Zima to nieprzewidywalna pora roku, która ciągle zaskakuje nas niespodziewaną pogodą. Jeśli przepadasz za kobiecym i odważnym stylem, wyposaż swoją szafę w modne botki na obcasie. Równie eleganckie, co szpilki, ale znacznie stabilniejsze. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Botki na słupku są równocześnie wygodne i dodają elegancji Źródło: Adobe Stock Na obcasach także u schyłku zimy... Stylowe, wygodne i niesamowicie zgrabne. Botki na słupku to dla nas ratunek, kiedy zależy nam na eleganckiej stylizacji, ale chcemy zachować wygodę stabilnego obcasa. Takie buty mogą też poprawić proporcje sylwetki, wizualnie wyszczuplić nogi, a nawet zniwelować ewentualne dolegliwości związane np. z bólem pleców (przy zachowaniu odpowiedniej wysokości obcasów - ani zbyt wysokiej, ani zbyt niskiej). Klasyczne botki na słupku z czarnej skóry, noszone do czarnych rajstop, to znany sposób na... dłuższe nogi i to bez rezygnacji z wygody czy ciepłego, obszernego płaszcza. Co ciekawe, słupek wizualnie poprawia proporcje sylwetki, w przeciwieństwie do szpilek, które podkreślają kontrast między cienkim obcasem, a krągłościami łydkami. Nasz ulubiony obcas – słupek W ostatnich latach pojawiło się wiele nowoczesnych fasonów obuwia, zarówno pod względem kształtu, jak i koloru. Teraz nikogo już nie dziwią kosmiczne sneakersy czy śniegowce XXL noszone do eleganckiego płaszcza, ale nadal najbliższe są nam buty nieco bardziej uniwersalne i subtelne. Przykładem butów "dla każdego" oraz butów, które nosimy przez większość roku, są wygodne botki na słupku. Najczęściej sięgamy po fason do kostki lub nad kostkę na stabilnym obcasie — nosimy je wiosną, jesienią i zimą, a czasem modele przydają się latem. Słupek ma wiele odmian: może to być nieco grubsza szpilka, szeroki słupek o przekroju kwadratu o boku kilku centymetrów czy szeroka, stabilna kostka, czyli najszersza z odmian słupka (niektórzy kwalifikują ostatni typ jako podwyższony obcas w płaskiej wersji). Im węższy obcas, tym lepiej nasze botki na słupku będą pasować do ubrań eleganckich. Te najszersze – świetnie dopełnią stylizacje z jeansami. Klasyka przede wszystkim Czarne botki na obcasie to jeden z modeli, które powinna mieć w szafie każda kobieta. Cechuje je uniwersalność i absolutna ponadczasowość - od lat uważane są za przejaw dobrego gustu i elegancji. Pasują do spodni - zarówno tych mniej i bardziej eleganckich, ale sprawdzą się również w sytuacjach bardziej formalnych. Wystarczy dodać do nich grubsze, czarne rajstopy oraz ulubioną sukienkę i możesz ruszać na zimowe przyjęcie. Botki z wyrazem Jeżeli z kolei szukasz czegoś z charakterem, zdecyduj się na model z rockowymi dodatkami, frędzlami lub ozdobami w postaci suwaków i nap. Niewielkie elementy przykują uwagę i będą detalem, który całkowicie odmieni stylizację. W tym sezonie nadal prym wiedzie styl rockowy, w którym znajdziesz wiele błyszczących akcentów. Wybierając takie obuwie, pamiętaj by kierować zasadą przeciwieństw - mocne, oryginalne buty zestawiaj z prostymi formami sukienki czy płaszcza. W ten sposób zbalansujesz cały look i unikniesz przesady. Chcąc dodać kolejny element w podobnym stylu zadbaj, aby był on niewielki. Torebka z napami czy ciekawa bransoletka najlepiej wpiszą się w ten trend. Nie tylko smutne, czarne buty Choć ciężko jest to sobie wyobrazić, czerwień jest bardzo uniwersalną barwą. Podkręci każdą stylizację, nawet taką, w której zawrzesz inne dominujące elementy. Czerwone botki będą pasować na wiele okazji - randka, spotkanie z przyjaciółmi czy ważna biznesowa kolacja - świetnie uzupełnią zwykłe jeansy, wzorzystą sukienkę, a nawet zestaw garniturowy. Czerwień to idealny kolor, który może urozmaicić zimową garderobę. Pobudzi ona do życia nawet nudny szary płaszcz i każdą puchową kurtkę. Bez obaw - nie jest to sezonowy model. Wiosną i jesienią również sprawdzi się doskonale.