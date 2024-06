Zrobili jej zdjęcia na ulicy. Prześwitująca spódnica ma "to coś"

Trendem na lato 2024 dla odważnych kobiet są z pewnością prześwity , którymi wprost uwielbia bawić się Emily Ratajkowski . Dowodem na to są ostatnie zdjęcia paparazzi, którzy nie odstępują jej na krok. Jak zatem ubiera się modelka, gdy żar leje się z nieba? W końcu Nowy Jork znany jest z niezwykle upalnych dni.

Biały look został uzupełniony o drugi element, czyli asymetryczną spódnicę midi , która została wykonana z ażurowej tkaniny i dzięki temu prześwitywała. Trzeba przyznać, że ten letni duet prezentował się perfekcyjnie. Jak widać, sprawdzi się zarówno w miejskiej dżungli, jak i na nadmorskim deptaku.

Ratajkowski nie byłaby sobą, gdyby nie dorzuciła do tego ekstrawaganckich dodatków – "szybkich" okularów przeciwsłonecznych, czerwonej torebki w stylu Y2K oraz prawdziwych "ugly shoes" . Z pewnością nie każda kobieta włożyłaby takie gumowe półbuty.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!