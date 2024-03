Wyszła na ulicę w hot pants. Stylizację uratowały rajstopy

W kolorze indygo

Chwilowo zapominamy o jasnych jeansie, ponieważ w wyścigu trendów obecnie przoduje indygo. Ciemny odcień kojarzony z ruchem New Age i wpadający w sidła granatu, uchodzi za najbardziej ekskluzywną wariację denimu. Pisarek już wzięła go na warsztat, wskakując w jeansową bomberkę w ciemnym kolorze i spodenki do kompletu. Im krótsze, tym lepsze – to dewiza na wiosnę i lato 2024, której będą trzymać się miłośniczki mody.