Te buty zawsze będą modne. Cichopek trafiła w dziesiątkę

Workery, które niegdyś były ulubieńcami subkultur młodzieżowych lat 60., nadal cieszą się popularnością. Obecnie są obiektem pożądania modowych entuzjastek na całym świecie. Oczarowują swoją uniwersalnością i ponadczasowym designem. Gwiazdy takie jak Katarzyna Cichopek i Dorota Gardias wybrały czarne modele, które doskonale pasują do wielu stylizacji.

Katarzyna Cichopek postawiła na model z grubszą podeszwą i złotym łańcuchem, co dodatkowo wpisuje się w aktualne trendy. Masywne podeszwy są teraz bardzo modne, a przy tym funkcjonalne. Aktorka zestawiła je z czarnym płaszczem i białym swetrem, a zwieńczeniem całości była czapeczka z daszkiem.

Różnorodność dostępnych modeli pozwala na łatwe znalezienie idealnej pary. Każdy znajdzie coś dla siebie, co sprawi, że buty będą pasować do różnych stylizacji.

Workery, choć mogą wydawać się toporne, doskonale sprawdzają się również w kobiecych stylizacjach. Te botki można łączyć z dzianinowymi sukienkami czy ubraniami o kroju marynarki, nadając im wyjątkowego charakteru. Niewątpliwie są to najwygodniejsze i najmodniejsze buty, których nie powinno zabraknąć w jesienno-zimowej garderobie.

Zapraszamy na grupę na Facebooku - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!