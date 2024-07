Wyszła za brata koleżanki. Przeżyli razem prawie 60 lat

Będąc w sekcji recytatorskiej w Wojewódzkim Domu Kultury w Katowicach, została dostrzeżona przez redaktorkę lokalnego radia, która zaproponowała jej pracę lektorki. Później związała się z TVP Katowice, a następnie przeniosła się do głównego oddziału Telewizji Polskiej, gdzie pracowała jako prezenterka i konferansjerka.

Ich związek rozpoczął się w przypadkowych okolicznościach. Henryk, będąc już studentem Politechniki Śląskiej, pewnego dnia przyszedł do domu rodzinnego Krystyny, aby skorzystać z telefonu. Został na cztery godziny. To spotkanie stało się początkiem ich wspólnej drogi.

Ona zaangażowała się w pracę w telewizji. Zadebiutowała w telewizji w 1961 roku, a jej kariera w TVP trwała aż do 1994 roku. Jej mąż natomiast pracował w górnictwie - był kierownikiem oddziału wydobywczego kopalni "Ziemowit".

Zakończyła swoją karierę w telewizji w 1994 roku, gdy do TVP weszła nowa generacja dziennikarzy. Pojawiła się ekipa tzw. "pampersów". "Wraz z erą Walendziaka nastała era teleprompterów... Wszyscy z nich czytali, nie miałam już takiego bodźca do pracy. Zauważyłam, że coś gdzieś prysło" - mówiła w jednym z wywiadów.

