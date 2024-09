"Wytańczyła" sobie męża. Rzadko pokazują się razem

"Galerianki", "Pitbull", "Chce się żyć" czy "Za marzenia" to filmy, w których mieliśmy okazję podziwiać Annę Kaczmarczyk. W 2018 roku wyszła za Pascala Litwina. Para poznała się podczas nagrań do "Tańca z gwiazdami". Trzy lata później doczekali się swojego pierwszego dziecka. Kaczmarczyk nie ukrywała, że długo nie mogła zajść w ciążę.

Trwa głosowanie w plebiscycie #Wszechmocne. Kliknij w baner poniżej, by oddać głos na swoją Wszechmocną!

Pobrali się w 2018 roku. Wiedzieli, że chcą jak najszybciej mieć dziecko, jednak ich droga do rodzicielstwa nie była prosta. Aktorka długo nie mogła zajść w ciążę.

Aktorka występuje zarówno w filmach, jak i serialach czy teatrze. Nie narzeka na brak obowiązków. W rozmowie z Wirtualną Polską wyznała, że choć aktorstwo jest jej pasją, to też "ciężki kawałek chleba".

Zapraszamy na grupę FB - #Samodbałość. To tu będziemy informować na bieżąco o wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!