Nadchodzi sądny dzień dla księcia Harry'ego? Trump chciał cofnąć wizę

Od jakiegoś czasu w mediach krążą plotki o tym, jakoby Donald Trump nie przepadał za księciem Harrym, który w 2020 roku przeprowadził się do Stanów Zjednoczonych. Rywalowi Kamali Harris miało nie spodobać się powiązanie syna Karola III z narkotykami i publiczne przyznanie się mężczyzny do ich zażywania w przeszłości.

Sprawa zwróciła uwagę organizacji The Heritage Foundation. Książę Harry miał rzekomo skłamać przy składaniu wniosku wizowego, uprawniającego go do pobytu w Stanach Zjednoczonych, w którym podkreślił, że nie miał do czynienia z narkotykami. Jednak w biografii "Ten drugi", sam przyznał się do korzystania z używek. Gdy Donald Trump nie krył poirytowania. Miał odgrażać się, że jeśli jeszcze kiedyś obejmie urząd prezydenta USA, postara się, aby Harry’emu cofnięto wizę i go deportowano.